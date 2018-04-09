Карта "Маринет" предполагает создание условий для безэкипажных судов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Реализация дорожной карты "Маринет" включает в себя создание условий для применения средств безэкипажного судовождения в России, следует из материалов, опубликованных на сайте правительства РФ.
"Ожидаемый результат — создание условий для применения средств безэкипажного судовождения в России, продвижение отечественных стандартов и решений в области безэкипажного судовождения на мировом рынке", — комментируется "Маринет" в документе кабмина. Реализация этого намечена на 2018-2021 годы.
Также реализация дорожной карты предусматривает создание стимула для ускоренного создания амфибийных судов российского производства и формирование нормативной базы функционирования таких судов.
Кроме того, в рамках программы должны быть внесены изменения в конвенцию Международной морской организации в части механизмов применения электронных свидетельств на суда и электронных документов моряков.