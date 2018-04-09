Суд отклонил апелляцию "дочки" Siemens на отказ в иске по турбинам в Крыму

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у них турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционная инстанция отклонила жалобу истца, производителя спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), на вынесенное 10 января решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

"Решение… оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил председательствующий судья резолютивную часть постановления.

В этом иске СТГТ просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ. Арбитраж Москвы полностью отклонил иск.