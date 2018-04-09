Рубль вошел в пике: доллар подскочил до 60, евро дороже 73,5

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Курс рубля днем по инерции продолжил стремительно падать в цене на геополитических рисках после введения на прошлой неделе новых санкций против некоторых бизнесменов и российских компаний, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.54 мск рос на 1,76 рубля — до 59,93 рубля, курс евро — на 2,21 рубля — до 73,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Темпы снижения рубля рекордные за несколько месяцев.

Ранее в понедельник доллар повышался до 60,04 рубля — максимума с ноября 2017 года, а евро — до 73,72 рубля — с сентября 2016 года.