Глава РФПИ раскритиковал высокую долю государства в российской экономике

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Доля государства более чем 50% в российской экономике — это очень много, ее надо снижать, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Доля государства более чем 50% в экономике это, безусловно, очень много, ее надо снижать", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Глава РФПИ отметил, что долю государства надо снижать, в том числе продавая непрофильные активы. "Но тем не менее в ряде секторов госкомпании останутся, и там важно просто повышать качество управления", — считает Дмитриев.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на прошлой неделе на Госсовете по развитию конкуренции заявил, что прямое вмешательство государства в те или иные рынки является одним из факторов нарушения конкуренции, а в прошлом году госдоля в экономике РФ увеличилась и приблизилась к 50%.