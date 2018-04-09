ФАС разрешила "Мегафону" приобрести "Связного"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство "Мегафона" о приобретении сотового ритейлера "Связной", сообщила ФАС.

О подаче "Мегафоном" данного ходатайства стало известно в марте, когда ФАС продлила его рассмотрение до 21 мая в связи с необходимостью получения дополнительной информации. Ходатайство подано кипрской компанией Lefbord Investments Limited, которая на 100% принадлежит "Мегафону" и через которую оператор владеет акциями "Евросети".

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании "Лефборд Инвестментс Лимитед" о даче согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО "Связной Логистика" и ООО "Мобильный телекоммуникационный сервис" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.