АСВ выплатит вкладчикам Лайтбанка около 317,6 миллиона рублей

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского Лайтбанка, у которого ЦБ РФ в марте отозвал лицензию, составят около 317,6 миллиона рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств ООО КБ "Лайтбанк" за выплатой страхового возмещения на сумму около 317,6 миллиона рублей могут обратиться порядка 1,1 тысячи вкладчиков, в том числе 15 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Страховое возмещение будет выплачиваться в двух регионах. В Москве за выплатой страхового возмещения на сумму около 284 миллионов рублей могут обратиться порядка 840 вкладчиков.

Ранее в апреле АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам Лайтбанка начнутся 10 апреля через Россельхозбанк.

Банк России отозвал лицензию у Лайтбанка с 29 марта в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 425-е место в банковской системе РФ.