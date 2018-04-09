"Просвещение" отсудило у типографии 6,3 млн рублей по делу о контрафакте

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск издательства "Просвещение" к ООО "Красногорская типография", взыскав с типографии 6,28 миллиона рублей за нарушение исключительных прав на произведения и незаконное использование товарного знака издательства.

"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Красногорская типография" в пользу акционерного общества "Издательство "Просвещение" компенсацию за нарушение исключительных прав на произведения, а так же незаконное использование товарного знака в размере 6.282.008 рублей", — говорится в решении, размещенном на сайте суда.

Как сообщалось, в августе 2017 года Бутырский суд Москвы приговорил к полутора годам условно двух столичных предпринимателей за подделку и продажу школьных учебников, в том числе, учебной литературы, авторские права на которую принадлежат АО "Издательство "Просвещение". Печать продукции осуществлялась в подмосковной типографии.

"После вынесения решения суда к данным лицам, издательство подало в суд на типографию, и также выиграло дело. Решение по данному делу является продолжением борьбы издательства с контрафактом на рынке учебной литературы",- прокомментировали решение арбитража в пресс-службе издательства "Просвещение".