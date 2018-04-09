МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Рубль игнорирует резкий рост нефтяных котировок и падает к евро и доллару, европейская валюта смогла подняться выше 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:38 мск вырос на 49 копеек — до 58,66 рубля. Тем самым валюта обновила максимум 2018 года по отношению к рублю, поднявшись выше 58,77 рубля впервые после 25 декабря. Курс евро вырос на 63 копейки — до 72,01 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,33% — до 67,33 доллара за баррель.