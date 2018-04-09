МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские индексы усилили падение, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, индекс Мосбиржи впервые с 9 февраля упал ниже 2200 пунктов, а индекс РТС находится под отметкой в 1200 пунктов на фоне падения бумаг металлургического и нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к 10:46 мск падал на 2,56% (до 2222,72 пункта), индекс РТС — на 3,33% (до 1195,33 пункта).

Бумаги металлургического и горнодобывающего секторов в целом снижаются на 0,29-7,2%. Сильнее всего дешевеют бумаги компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске. Это произошло на фоне новых санкций США, о которых американский Минфин объявил в пятницу.

Так, бумаги "РусАла" снижаются на 22,29% (уже падали на 46,9% — до 15,04 рубля), En+ Group — на 17,57%, группы "ГАЗ" — на 10,73%.

Акции "Норникеля", 27,8% которого принадлежит "РусАлу", теряют в цене 7,81%.

Бумаги нефтегазового сектора снижаются на 1,2-4,15%.