Американские санкции вынудили "Ренову" сократить долю в швейцарской Sulzer

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Группа "Ренова" сократит долю в швейцарской компании Sulzer ниже контрольной для уменьшения последствий для ее бизнеса от санкций США против Виктора Вексельберга и "Реновы", говорится в сообщении Sulzer.
Компания добавляет, что передача акций должна состояться на этой неделе. "Sulzer купит акции по средневзвешенной цене акций компании, котирующихся на швейцарской бирже SIX Swiss Exchange, за период с 9 апреля 2018 года по 13 апреля 2018 года включительно", — говорится в сообщении.
Международный промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Sulzer поставляет оборудование для нефтегазового сектора, производства электроэнергии и целлюлозы, работает в области аэрокосмических разработок и автомобилестроения. Компания работает более чем в 40 странах. Ее штат составляет 14 тысяч человек.