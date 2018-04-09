ЦБ отозвал лицензию у банка "ВВБ"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Банк России с 9 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у севастопольского банка "ВВБ", говорится в сообщении регулятора.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Центробанк отозвал лицензию у тульского "Телекоммерц Банка" Банк России с 12 декабря прошлого года ввел в ВВБ временную администрацию сроком на полгода и мораторий на удовлетворение требований кредиторов — на квартал. ЦБ отмечал, что эти меры направлены на защиту интересов кредиторов и вкладчиков банка с учетом его значимости для Крыма и Севастополя. После обследования финансового положения банка временной администрацией регулятор намеревался определить оптимальные мероприятия для урегулирования ситуации. С 12 марта ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ВВБ на три месяца.

"Объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО Банк "ВВБ" по результатам проведенного временной администрацией обследования финансового состояния банка привело к полной утрате его собственных средств (капитала)", — говорится в сообщении.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов.

Кроме того, значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка оказалось ниже 2%, а размер собственных средств был ниже минимального значения уставного капитала. ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банка ВВБ меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 178-е место в банковской системе РФ, по данным ЦБ — 179-е место.