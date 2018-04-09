"ВЭБ Инновации" создаст венчурные фонды в АТР

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Компания "ВЭБ Инновации" готовится создать технологический центр в Китае и венчурные фонды в Азиатско-тихоокеанском регионе для продвижения российских передовых разработок, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кирилл Булатов.
По словам Булатова, речь идет в первую очередь о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где также предполагается продвижение российского инновационного бизнеса. "Например, в Китае планируется создать технологический центр, который будет предлагать индивидуальные алгоритмы для вывода российских стартапов и зрелых технологических компаний на китайский рынок при поддержке местных инвесторов", – добавил гендиректор.
"Учитывая серьезный научно-технический задел, которым Россия обладает в целом ряде перспективных областей, при реализации необходимых мер по коммерциализации и продвижению научных разработок наша страна может уже в ближайшее время получить серьезные конкурентные преимущества на новых рынках", – объяснил Булатов.
"Необходимы новые инфраструктурные решения, которые, не дублируя функции уже существующих структур, будут работать в качестве "единого окна" и помогать в уточнении и реализации стратегий продвижения, обеспечивать правовую и инфраструктурную поддержку, способствовать поиску партнеров и организации продаж, а также работать в качестве центра компетенций", – заключил Булатов.