"ВЭБ Инновации" создаст венчурные фонды в АТР

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Компания "ВЭБ Инновации" готовится создать технологический центр в Китае и венчурные фонды в Азиатско-тихоокеанском регионе для продвижения российских передовых разработок, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кирилл Булатов.

"Компания "ВЭБ Инновации" готовит к запуску совместные венчурные фонды с зарубежными партнерами: основной целью работы новых фондов станет вывод российских высокотехнологичных компаний на внешние рынки и помощь в развитии бизнеса на международном уровне", – сказал он.

По словам Булатова, речь идет в первую очередь о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где также предполагается продвижение российского инновационного бизнеса. "Например, в Китае планируется создать технологический центр, который будет предлагать индивидуальные алгоритмы для вывода российских стартапов и зрелых технологических компаний на китайский рынок при поддержке местных инвесторов", – добавил гендиректор.

Он уточнил, что планируется создание специализированных "консультационных" площадок, а также сети совместных венчурных фондов с зарубежными партнерами.

"Учитывая серьезный научно-технический задел, которым Россия обладает в целом ряде перспективных областей, при реализации необходимых мер по коммерциализации и продвижению научных разработок наша страна может уже в ближайшее время получить серьезные конкурентные преимущества на новых рынках", – объяснил Булатов.

Он также отметил, что сейчас существуют организации, помогающие российскому бизнесу выстраивать взаимодействие с зарубежными партнерами, но они не имеют возможности оказывать поддержку высокотехнологичным компаниям и, как правило, ограничиваются предоставлением агентских услуг.

"Необходимы новые инфраструктурные решения, которые, не дублируя функции уже существующих структур, будут работать в качестве "единого окна" и помогать в уточнении и реализации стратегий продвижения, обеспечивать правовую и инфраструктурную поддержку, способствовать поиску партнеров и организации продаж, а также работать в качестве центра компетенций", – заключил Булатов.