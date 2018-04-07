Курс венесуэльского боливара обрушился на фоне разрыва связей с Панамой

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы впервые превысил 300 тысяч боливаров на фоне решения властей ввести финансово-экономические санкции против Панамы.

Как сообщает сайт Dolar Today, отслеживающий ситуацию с нелегальным курсом, сейчас за доллар США дают уже 305 тысяч боливаров. Еще в конце марте курс составлял 231 тысячу, а несколько дней назад – 250 тысяч боливаров.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Ранее резидент Николас Мадуро объявил о предстоящей с 4 июня деноминации боливара.

Венесуэла решила с 6 апреля приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой и опубликовала список из 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело для, как было объявлено, защиты венесуэльской финансовой системы.

До этого правительство Панамы включило Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов. С учетом введенных санкций США и ЕС разрыв банковских связей Венесуэлы с Панамой может еще больше осложнить непростую ситуацию в стране.