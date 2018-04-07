МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство РФ выделит почти семь миллиардов рублей на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Срок ввода платформы в эксплуатацию – 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи", — говорится в документе.

Добавляется, что строительство платформы направлено в том числе на закрепление присутствия России в Арктике.