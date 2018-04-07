Швейцарскую банкноту выбрали самой красивой купюрой года

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Международное общество банкнот (IBNS) признало швейцарскую купюру в 10 франков самой красивой в мире за 2017 год, сообщается на официальном сайте организации.

Как отмечается, критерием выбора купюры года является ее дизайн, художественные достоинства, использование цвета, контрастности и баланса. Кроме того, оценивается и уровень ее защищенности от подделки.

"Международное общество банкнот (IBNS) объявило, что его члены в ходе голосования выбрали Национальный банк Швейцарии для получения престижной награды "Банкнота 2017 года", — говорится на сайте IBNS.

International Bank Note Society (#IBNS) announces that Switzerland 10 Franc #banknote has received its prestigious "Bank Note of the Year Award" for 2017. https://t.co/Ue7KIUQSj8 pic.twitter.com/VE7D1QnGnN — The IBNS (@theibns) 7 апреля 2018 г.

​Швейцарская купюра в 10 франков является частью нового выпуска Центрального банка Швейцарии, объединенного общей темой: национальный характер и абстрактные темы. На банкноте-победительнице изображены человеческие руки с дирижерской палочкой и часовой механизм, символизирующие любовь швейцарцев к музыке и их бережное отношение ко времени.

Как сообщает организация, за 2017 год по всему миру было выпущено более 170 банкнот, и почти треть из них имела абсолютно новый дизайн.

Максимально приблизились к победителю шотландская купюра 10 фунтов стерлингов с изображением женщины-ученого, 10 канадских долларов с четырьмя политиками и регионами Канады и семидолларовая банкнота архипелага Фиджи, на которой изображена победа национальной команды регби на Олимпийских играх с их первой золотой медалью.

В конкурсе также участвовала российская купюра образца 2017 года номиналом две тысячи рублей. На лицевой стороне банкноты изображен Русский мост во Владивостоке, соединяющий полуостров Назимова с мысом Новосильского. На оборотной стороне нарисован космодром "Восточный", расположенный в Амурской области.