Иркутская область нацелена на уcкоренный запуск участка МПГ Ковыкта-Саянск

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти Иркутской области нацелены на ускоренный запуск участка регионального магистрального газопровода (МПГ) Ковыкта-Саянск, ввод первой очереди нового этапа газификации области уже в текущем году и переход к глубокой газопереработке, сообщил РИА Новости губернатор области Сергей Левченко.
Он пояснил, что несколько лет назад по проекту газификации региона "Газпромом" было сделано отрицательное технико-экономическое обоснование (ТЭО), но с учетом новых реалий можно рассчитывать на положительную оценку плана обоснования инвестиций.
По его словам, 10 апреля в "Газпроме" состоится очередная встреча с исполнителями ТЭО проекта газификации. Глава региона выразил надежду, что пожелания области будут учтены, а главное, ТЭО будет позитивным.
Говоря о Ковыкте, Левченко сказал, что, поскольку участок включен в проект "Сила Сибири", а ввод этого газопровода произойдет на полтора года раньше намеченного срока — в 2019 году, о чем лидеры России и Китая договорились в прошлом году, соответственно, работы на Ковыктинском месторождении ускоряются.
По его словам, параллельно область готовится к тому, что газ, который пойдет по участку, включенному в "Силу Сибири", будет использоваться "не только по обычной схеме".
"Речь о сжигании газа для производства электроэнергии и тепла. Мы к этому готовы. Договорились с электроэнергетиками о том, что делаем пилотный проект, и первую крупную ТЭС будем переводить на газ. Также мы готовимся к производству СПГ и готовим сферу потребления. Уже ведется работа с нашими соседями, в частности, с Монголией, и они готовы принимать от нас газ. Плюс мы работаем над проектами еще более глубокой переработки в сфере газохимии. Так что работа идет комплексная", — резюмировал Левченко.
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