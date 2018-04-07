Иркутская область нацелена на уcкоренный запуск участка МПГ Ковыкта-Саянск

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти Иркутской области нацелены на ускоренный запуск участка регионального магистрального газопровода (МПГ) Ковыкта-Саянск, ввод первой очереди нового этапа газификации области уже в текущем году и переход к глубокой газопереработке, сообщил РИА Новости губернатор области Сергей Левченко.

"Сегодня переход к газификации для области уже видимый процесс, верхушка айсберга, но для того чтобы ее увидеть, пришлось серьезно поработать в течение нескольких лет. Когда все начиналось, я был заместителем председателя комитета по энергетике Госдумы, и мы боролись за то, чтобы в проект "Сила Сибири" включили в том числе и газопровод, который будет проходить по Иркутской области — это порядка 270 километров. Первый участок мы будем вводить в нынешнем году — это Ковыкта-Саянск, первая часть — 112, 5 км. Недавняя моя встреча с Алексеем Миллером, председателем правления "Газпрома", еще раз подтвердила сроки работы по первому этапу газификации", — сказал Левченко.

Он пояснил, что несколько лет назад по проекту газификации региона "Газпромом" было сделано отрицательное технико-экономическое обоснование (ТЭО), но с учетом новых реалий можно рассчитывать на положительную оценку плана обоснования инвестиций.

"Сейчас мы договорились с "Газпромом" о подготовке нового технико-экономического обоснования для газификации. У нас есть рабочая группа с двумя сопредседателями: со стороны "Газпрома" и со стороны властей Иркутской области. Представители "Газпрома" уже убедились в том, что новые условия созданы. Правительство Иркутской области серьезно над этим поработало. В новое ТЭО мы внедряем новые параграфы. В частности, я дал поручение, чтобы в техническом задании была газификация всех судов, которые ходят по Байкалу. Это сотни судов, которые сейчас работают на дизеле. Соответственно, уровень отходов очень высокий", — отметил Левченко.

По его словам, 10 апреля в "Газпроме" состоится очередная встреча с исполнителями ТЭО проекта газификации. Глава региона выразил надежду, что пожелания области будут учтены, а главное, ТЭО будет позитивным.

Говоря о Ковыкте, Левченко сказал, что, поскольку участок включен в проект "Сила Сибири", а ввод этого газопровода произойдет на полтора года раньше намеченного срока — в 2019 году, о чем лидеры России и Китая договорились в прошлом году, соответственно, работы на Ковыктинском месторождении ускоряются.

"Местность там холмистая, гористая — все нужно выравнивать. Кроме того, необходимо строить жилье, создавать социальную инфраструктуру — пять тысяч сотрудников нужны для этого объекта. И для них необходимо создать все условия", — отметил губернатор.По его словам, параллельно область готовится к тому, что газ, который пойдет по участку, включенному в "Силу Сибири", будет использоваться "не только по обычной схеме".

"Речь о сжигании газа для производства электроэнергии и тепла. Мы к этому готовы. Договорились с электроэнергетиками о том, что делаем пилотный проект, и первую крупную ТЭС будем переводить на газ. Также мы готовимся к производству СПГ и готовим сферу потребления. Уже ведется работа с нашими соседями, в частности, с Монголией, и они готовы принимать от нас газ. Плюс мы работаем над проектами еще более глубокой переработки в сфере газохимии. Так что работа идет комплексная", — резюмировал Левченко.

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