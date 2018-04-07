Еврокомиссия не поддержала "Северный поток - 2"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток —2", но и не будут вводить санкции, заявил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.
По словам чиновника, ведомства не считают, что "Северный поток" содействует диверсификации поставок и их маршрутов.
"Если он (газопровод — Прим.ред) будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности", — сообщил Ристори на брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что "о санкциях речи идти не может".
Кроме того, чиновник отметил, что Еврокомиссия рассматривает два пути дальнейших действий.
Также чиновник заявил о намерении Еврокомиссии добиться того, чтобы "Северный поток — 2" соответствовал "прозрачности", "недискриминационностью", "возможностью доступа третьих сторон к сети" и определенной мерой "разделение", которые являются принципами европейского законодательства.
"Абсолютная монополия"
Парламентарии потребовали отказаться от участия в подготовке, финансировании или лоббировании строительства российского газопровода. В украинском парламенте считают, что реализация проекта приведет к "абсолютной монополии" России на европейском газовом рынке.
Также депутаты призвали правительство в срочном порядке провести консультации с Еврокомиссией по этому вопросу.
"Северный поток — 2"
В конце марта Германия дала разрешение на прокладку газопровода. Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG намерена в ближайшие месяцы получить разрешения на строительство в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании.