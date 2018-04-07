ОПЕК+ летом может увеличить предложение нефти

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ОПЕК+ после встреч летом может несколько увеличить предложение нефти, чтобы не потерять свою долю на рынке, при этом оставаясь в рамках венских договоренностей, полагает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.
"Сейчас страны договорились придерживаться определенного уровня, и дисциплина просто выдающаяся… В то же время эти страны рискуют потерять долю рынка", — сказала Хехлер-Фейдэрб в интервью РИА Новости.
"Думаю, что встречи ОПЕК, которые состоятся в начале лета, будут важными. Потому что они определят, как будет выглядеть предложение на рынке. Предполагаю, что ОПЕК будет стремиться к контролю предложения, и все участники с этим согласятся. Но к более высокому уровню предложения, чем сейчас, чтобы не потерять слишком значительную долю рынка", — продолжила топ-менеджер.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.