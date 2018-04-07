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Экономика

Ключевой интерес: сможет ли Россия заблокировать Telegram "одной кнопкой"

08:0007.04.2018
(обновлено: 08:13 07.04.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефонаМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Противостояние российских властей и представителей Telegram обострилось. Роскомнадзор подал в суд иск с требованием ограничить доступ пользователей к мессенджеру. ФСБ настаивает на том, чтобы Павел Дуров предоставил ключи шифрования, но тот непреклонен. На волне скандала аудитория сервиса во всем мире увеличилась до 200 миллионов человек. Стоит ли ждать блокировки Telegram в ближайшее время — в материале РИА Новости.

Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Павел Дуров зарегистрировал в Британии компанию Telegram Open Network

Юристы Telegram заявили: позиция компании не изменилась, требования ФСБ незаконны и "технически невыполнимы". В компании также отметили, что иск пока не получали.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором руководству Telegram для предоставления в Федеральную службу безопасности ключей шифрования. Если суд примет положительное решение, власти могут запустить процесс блокировки. Впрочем, как указывают эксперты, закрыть доступ к мессенджеру "нажатием одной кнопки" не удастся, процесс это долгий и сложный.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМессенджер Telegram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мессенджер Telegram

Обходные пути

Все начнется с передачи документов операторам связи и провайдерам. Провайдеры приступят к блокировке пулов IP-адресов, по которым осуществляется доступ к мессенджеру Telegram. А потом — самое интересное.

"Ситуация осложнится тем, что, помимо мобильных приложений Telegram и Telegram X для Android и AppStore, есть еще десктопная версия, веб-версия, плюс огромное количество реплик, на каждую из которых, скорее всего, выделены свои IP-адреса, и все происходит на разных серверах. Кроме того, в Telegram встроен VPN, также позволяющий обойти блокировку", — говорит Алексей Никушин, автор Telegram-канала "Интернет-аналитика".

Замедление доступа

Власти могут прибегнуть и к другим методам. Один из них — технология замедления доступа к приложению.

"В этом случае блокировки не происходит, но доступ тормозится, например, до 16 килобит в секунду. По сути, пользоваться приложением невозможно", — объясняет Никушев.

С другой стороны, оборудование для замедления доступа есть далеко не у всех российских интернет-провайдеров.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦентр обработки данных
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Центр обработки данных

Специалисты считают, что большой проблемой не станет и удаление Telegram из магазинов приложений. Обновляться программа не будет, но имеющейся версии вполне достаточно для комфортного общения.

Расшифровать зашифрованное

Как и в прошлый раз, адвокаты Telegram обжалуют решение суда в вышестоящей инстанции. По словам юристов, продолжать это можно практически бесконечно.

Павел Дуров неоднократно заявлял, что дешифровка переписки невозможна, так как ключи фактически находятся на устройствах пользователей.

"Не думаю, что Дуров отдаст ключи, скорее всего, он этого сделать и не может", — рассуждает Игорь Ашманов, управляющий партнер "Ашманов и партнеры".

За последние два года интерес к Telegram настолько усилился, что мессенджер увеличил аудиторию вдвое — до 200 миллионов пользователей по всему миру. Однако в исключительной зашифрованности Telegram специалисты сомневаются. Сам принцип работы мессенджера показывает, что получить доступ к данным можно.

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров

Так, при загрузке на новом устройстве мессенджер сразу подключает всю переписку, файлы и контакты, то есть не генерирует никакой уникальный ключ. Кроме того, в Telegram есть функция поиска по сообщениям, этот поиск проводится не на мобильном устройстве, а на серверах.

"К полностью зашифрованным сообщения не было бы доступа, поиск работал бы только по тем сообщениям, которые уже загружены в телефон", — объясняет Арсений Щельцин, директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.

"Недавнее падение Telegram свидетельствует о том, что у него далеко не такая распределенная система, как утверждал Дуров. И в этом смысле сервис уязвим", — отмечает Ашманов.

Что получается? Telegram указывает на невозможность технической реализации ровно того, что требует Роскомнадзор, то есть передачи ключей шифрования. Но в то же время вполне способен выполнить требования в рамках закона о предоставлении данных и совместной блокировке противоправного контента.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона

Рабочий коммуникационный канал

По мнению наблюдателей, от жестких действий в отношении Telegram власти может удержать и то, что он давно стал важным инструментом коммуникации не только для малого и среднего бизнеса, но и для руководства крупных госкомпаний.

Сервисом активно пользуются и чиновники. По мнению специалистов, они могут оказаться "практически полностью дезорганизованными" запретом сервиса. А потому, прежде чем закрыть мессенджер, нужно сначала "пересадить" их на что-то другое.

В Кремле и не скрывают, что считают Telegram "очень удобным". "Мы используем его в том числе для общения с журналистами", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но, по его словам, "закон есть закон", и, если Telegram закроют, ему найдут замену.

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