МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Иркутская область разрабатывает проекты распределительной энергогенерации с учетом географических и природных особенностей региона, сообщил РИА Новости губернатор области Сергей Левченко. Он принимал участие в заседании коллегии Минэнерго РФ.

"Топливно-энергетический комплекс, как ни крути, один из самых сложных с точки зрения экологии. Мы должны учитывать и этот момент, и другие наши особенности. Область большая — 767 тысяч квадратных километров. И тысячи населенных пунктов, которые располагаются за сотни километров друг от друга. Да, у нас есть всё: лес – отходы, которые можно сжигать и они получаются даже дешевле угля, есть уголь, газ. Плюс самая дешевая в России электроэнергия за счет доли гидроэлектростанций и возобновляемой энергии. Но не все альтернативные виды энергии, о которых сегодня говорили, выгодны для нас. Сейчас мы разрабатываем идею распределенной энергогенерации. Что это такое? Это малые генерирующие станции, которые будут производить теплоэнергию в разных местах области", — сказал глава региона.