Межрегиональный IT-форум открылся на Вологодчине

ВОЛОГДА, 6 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Девятый межрегиональный IT- форум "Современные информационные технологии: для государства и общества", стартовал в Вологде в пятницу, сообщил в РИА Новости заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

"В IT- форуме принимают участие руководители и топ-менеджеры крупнейших российских IТ-компаний, представители министерства связи и массовых коммуникаций РФ, руководители IТ-ведомств регионов и другие представители данной сферы. Среди них — такие компании, как "Лаборатория Касперского", "Ростелеком", "ФосАгро", "Техкомпания Хуавэй", — сказал собеседник агентства.

Форум впервые изменил свой формат и проходит сразу на двух площадках: в выставочном комплексе "Русский Дом" и во дворце спорта Вологды. Деловая часть программы проходит на первой площадке: там организованы тематические круглые столы, конференции и открытые обсуждения.

В рамках форума пройдут мастер-классы по робототехнике, программированию, игры и квесты как для взрослых, так и для детей. На интерактивных площадках можно будет познакомиться с IT-технологиями, напечатать 3D-сувениры и многое другое.

По словам Тушинова, за девять лет IT- форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для обсуждения вопросов формировании благоприятного инновационного климата в регионе и стране.

"Вологодская область ежегодно собирает крупнейших представителей IТ-бизнеса, федеральной власти, наших коллег из регионов для обсуждения самых острых проблем отрасли. Ключевой темой форума в 2018 году стала тема создания условий для реализации на территории области цифровой экономики. Возможности, которые нам открывает цифровая экономика, уникальны. Придание цифрового формата привычным процессам — это, в первую очередь, экономия наших ресурсов", — отметил замгубернатора.