США планируют передать Китаю предложения по разрешению торговых разногласий

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу заявил, что президент США Дональд Трамп и торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер планируют передать китайской стороне список предложений по урегулированию торговых разногласий между странами.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так, США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

"Я думаю, что Лайтхайзер и президент планируют передать список предложений китайцам. И я подчеркиваю, это возможность… Тогда, возможно, китайцы предложат свои идеи, которые позволят решить проблему трансфера технологий и проблему со сталью", — заявил Кудлоу в эфире телеканала Bloomberg TV.

По его словам, подход США к торговым противоречиям с Китаем "умеренный, сдержанный и пропорциональный". Кудлоу подчеркнул, что "никакой войны нет", Вашингтон "просто пытается защитить американские технологии, которые критически важны для экономического роста" страны и мира в целом.

Он добавил, что переговоры между сторонами еще не начались, но, скорее всего, могут начаться в "ближайшие несколько месяцев". Вместе с тем, в интервью Fox Business, которое вышло в эфир также в пятницу, Кудлоу заявил, что "переговоры уже идут", но отказался "назвать имена" участников переговоров.