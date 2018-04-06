Пушков указал на просчет США в соперничестве с Китаем

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Алексей Пушков считает, что в Вашингтоне допустили ошибку, подняв пошлины на ввоз товаров из Китая.

"Просчет США: там сочли, что Китай пойдет на уступки в торговом споре. Это была ошибка. Пекин в 24 часа выставил США ответные списки американских товаров, на которые вводятся ввозные пошлины. Китай готов к торговой войне. Прямое давление Вашингтона уже не первый раз дает сбой", — написал российский сенатор у себя в Twitter.

В конце марта президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". Документ позволяет США вводить ограничения на импорт из КНР в одностороннем порядке.

В Пекине неоднократно подчеркивали, что не хотят торговой войны, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты национальных интересов.

Первого апреля Китай ввел пошлины на 128 товаров из США, позднее в этот список добавили еще 106 позиций.