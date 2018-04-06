Суд в США отказался рассматривать иск "Северстали" против новых пошлин

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд по международной торговле США отказался рассматривать иск дочерних компаний холдинга "Северсталь" против новых ввозных пошлин на сталь, говорится в его решении.

Подавшие иск швейцарская компания Severstal Export GMBH и американская Severstal Export Miami Corp заявляли, что, вводя пошлины, Дональд Трамп превысил полномочия, а их бизнесу будет нанесен непоправимый ущерб.

"Суд находит, что истцы показали, хотя и не особенно убедительно, наличие непоправимого ущерба. Однако степень потенциального ущерба недостаточна, чтобы перевесить низкие шансы истцов на успех иска при его рассмотрении по существу", — говорится в 25-страничном решении судьи Джейн Рестани.

Она согласилась, что ввозные пошлины нанесут убытки бизнесу "Северстали", в частности, по сравнению с теми импортерами, которые договорятся о более низких сборах за счет уступок Вашингтону. При этом судья посчитала крайне маловероятным, чтобы истцам удалось доказать превышение полномочий со стороны президента.

Введение пошлин

В марте США ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25 процентов и на алюминий — 10 процентов, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

В "Северстали" решение Трампа назвали грубым нарушением международных норм и американских законов. Подчеркивается, что применение подобных ограничений другими странами может спровоцировать масштабные торговые войны и угрожает действующей системе регулирования мировой торговли в рамках ВТО.

При этом в холдинге отмечали, что США — не приоритетный для компании рынок. Так, в прошлом году на Штаты пришлось около двух процентов продаж в выручке, или около четырех в объемах. Эту продукцию компания готова перенаправить на другие рынки.