Секретарь ОП не видит логики в ценообразовании авиаперевозок по России

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Секретарь общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что ему непонятна логика, по которой в разные дни стоимость авиабилетов по России сильно отличается, он считает, что должны существовать четкие регламенты, понятные потребителям.

"Я очень много летаю, и на одно направление билет может отличаться ценой в разы в зависимости от дней. Я, как пассажир, не понимаю этой логики. Зачастую в Европу можно улететь эконом-классом за 15 тысяч рублей туда-обратно, а в Россию до Екатеринбурга и за 60 тысяч не купишь билет. Мне кажется, здесь должны быть какие-то инструкции и регламенты, понятные потребителям", — сказал журналистам Фадеев на полях первого национального конгресса путешественников и авиапассажиров, инициатором которого стала Общественная палата.

Он отметил, что его беспокоит вопрос высокой стоимости авиабилетов для жителей Сибири и Дальнего Востока".

"Что качается цен — конечно, очень дорого летать в Сибирь и на Дальний Восток. Очень дорогие билеты на местные локальные перелёты, если говорить о Дальнем Востоке. Да, там большие расстояния, но это очень дорого… Мне кажется, что все-таки перелёты должны дотироваться, в значительной степени дальние перелеты. Есть кое-какие программы, в том числе и для Дальнего Востока, но мне кажется, это направление должно быть усилено", — полагает Фадеев.

По его мнению, на такие дотационные программы нужно выделять дополнительные средства из бюджета, потому что жители упомянутых им регионов не должны чувствовать себя "отрезанными" от остальной части России.

"Это, если хотите, политический вопрос", — добавил секретарь ОП.