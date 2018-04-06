МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минэнерго РФ может обратиться в правительство с просьбой сдвинуть срок ввода второй очереди крымских ТЭС, чтобы избежать штрафов из-за возможной просрочки ее запуска для входящей в "Ростех" компании "Технопромэкспорт", которая строит эти электростанции, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.

По его словам, технические работы по газопроводам и электросетям для крымских ТЭС выполнены, но осталось оформление необходимых документов по этой инфраструктуре. Минэнерго РФ рассчитывает на ввод второй очереди ТЭС во второй половине 2018 года. При этом Новак подчеркнул, что "Технопромэкспорт" выполняет свои работы строго про графику.

"Может, да, потому что это не по его вине", — ответил Новак на вопрос о том, может ли Минэнерго обратиться в правительство с просьбой перенести сроки ввода второй очереди ТЭС, чтобы "Технопромэкспорт" не платил штраф за просрочку в запуске энергоблоков, если такая будет.

"Технопромэкспорт" строит Балаклавскую ТЭС в Севастополе и Таврическую в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. Инвестиции в проект составляют 71 миллиард рублей. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня. Новак в марте подтвердил президенту Владимиру Путину, что первые блоки запустят по графику, в конце мая.

В 2015 году "Ростех" получил 25 миллиардов рублей бюджетных субсидий на строительство крымских ТЭС. Причем, согласно правилам предоставления субсидий, за каждый день просрочки запуска ТЭС "Ростех" заплатит пени в 2 миллиона рублей. За нарушение других сроков проектирования и строительства госкорпорации установлены пени в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей за каждый день просрочки. Таким образом, перенос сроков ввода в эксплуатацию ТЭС позволит "Ростеху" избежать штрафов.