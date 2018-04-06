Вторую очередь ТЭС в Крыму рассчитывают ввести во второй половине года

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Технические работы по газопроводам и электросетям для Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической в Симферополе выполнены, осталось оформление необходимых документов по этой инфраструктуре, Минэнерго РФ рассчитывает на ввод второй очереди ТЭС во второй половине 2018 года, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.

"Что касается второй очереди, там есть вопрос, связанный с вводом в эксплуатацию окончательную для второй очереди, то есть бумажный ввод в эксплуатацию, потому что технические работы выполнены…. Зачастую так происходит, что очень длительный процесс занимает согласование всех необходимых документов, корректировка проектно-сметной документации, прохождение Главгосэкспертизы, получение разрешения на ввод в эксплуатацию и так далее. Считается объект введенным окончательно уже после того как получено разрешение на ввод в эксплуатацию", — пояснил Новак.

Министр подчеркнул, что компания "Технопромэкспорт", строящая электростанции, выполняет свои работы строго про графику. "Там речь идет именно о схеме выдачи мощности (электросетей к ТЭС — ред.) и подводке газопроводов", — отметил Новак.

"Второе полугодие. Будем стараться, безусловно, все, кто работает с этим: и "Черноморнефтегаз", и "Крымэнерго" — это структуры, которые осуществляют строительство схемы выдачи мощности и подводку газопроводов от магистральных газопроводов. В первую очередь от скорости их согласования необходимых документов все будет зависеть", — ответил Новак на вопрос, сохраняется ли пока срок ввода второй очереди ТЭС во второй половине 2018 года.

Входящая в "Ростех" компания "Технопромэкспорт" строит в Крыму Балаклавскую и Таврическую ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня. Новак в марте подтвердил президенту Владимиру Путину, что первые блоки запустят по графику, в конце мая.

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