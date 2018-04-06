Новак не планирует встречи с Шефчовичем по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сказал журналистам, что пока не планирует встречу с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем для обсуждения разногласий "Газпрома" и "Нафтогаза", так как разрешение этого спора находится в компетенции компаний.

"С Шефчовичем мы часто встречаемся, в контакте находимся. В данный момент у нас пока нет никаких договоренностей, что нам нужно встретиться. Мы считаем, что в данный момент коммерческие структуры должны проводить между собой консультации", — сказал Новак.

По его словам, если такая встреча понадобится, она может быть организована достаточно быстро. "Но в настоящий момент пока нет в этом необходимости, на мой взгляд", — заключил он.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" и "Нафтогаз" в конце марта провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. Также в марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.