В Минэнерго прогнозируют рост цен на бензин в 2018 году на уровне инфляции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рост розничных цен на бензин в России в 2018 году ожидается на уровне инфляции, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Что касается роста цен на нефтепродукты. Он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. То есть никаких дополнительных факторов нет. И мы в целом считаем, что по результатам всего года (2018 года — ред.) рост цен (розничных цен на бензин — ред.) должен быть примерно на уровне инфляции", — сказал Новак.

Ранее глава Минэнерго РФ прогнозировал, что рост цен на бензин в 2017 году должен быть не выше инфляции. По его словам, вопрос формирования цены достаточно сложный и зависит от баланса спроса и предложения на нефтепродукты, от того, как компании реализуют свою политику по распределению маржи между добывающим и нефтеперерабатывающим сегментами.

В конце марта Банк России сообщил, что годовая инфляция в России ожидается на уровне 3-4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.