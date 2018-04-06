В ПМЭФ примет участие большая делегация французского бизнеса

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Делегация крупного французского бизнеса хочет приехать на Петербургский международный экономический форум, который пройдет 24-26 мая, отказов от приглашений не было, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, заявил РИА Новости торговый представитель РФ во Франции Александр Туров.

"MEDEF (Движение французских предпринимателей – ред.), который объединяет весь крупный французский бизнес, сообщил, что в прошлом году у них была вторая по величине делегация на ПМЭФ. В этом году ожидается делегация не меньше, было заявлено участие и высших должностных лиц Франции. Пока никаких официальных отказов, отрицательных сигналов не звучало", — сказал Туров.

"Есть целый список компаний, которые планируют участвовать в форуме, основная часть – это те, кто уже имеет бизнес в России, таких крупных компаний – порядка 500. Возможно, у кого-то была иллюзия, что бизнес начнет бойкотировать международные экономические мероприятия, которые проводит Россия, но я могу сказать, что эти мероприятия вызывают интерес", — добавил торгпред.

В рамках ПМЭФ-2018 пройдет бизнес-диалог "Россия-Франция", в рамках которого запланировано три круглых стола, их тематика сейчас согласуется, отметил Туров.

"Это будут открытые мероприятия с активным участием российского и французского бизнеса, например, по таким универсальным темам как энергоэффективность, альтернативная энергетика", — пояснил торгпред.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.