Нефть дешевеет на перспективах увеличения США пошлин на товары из Китая

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на новостях о возможном увеличении пошлин со стороны США на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.32 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,78% — до 67,81 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,71% — до 63,09 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп поручил в пятницу торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов.

Как отмечает аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, шаг Трампа сейчас является важным фактором падения нефтяных котировок, однако надежды на успешные переговоры между США и КНР могут привлечь инвесторов, спекулирующих на временном снижении.

Вместе с тем, рынки обратили внимание на новость о том, что Саудовская Аравия повысила цены на экспортируемую нефть в мае для азиатского региона. "Этот шаг говорит о том, что Аравия в ближайшее время не хочет снимать ограничения на добычу нефти", — считают эксперты ANZ bank, которых цитирует агентство.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.