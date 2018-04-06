Российский рынок пива: темное прошлое и надежды на светлое будущее

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российский рынок пива продолжает сокращаться, что связано не только с экономическими факторами, но и с ужесточением регулирования отрасли. Тем не менее, отечественные пивовары верят, что темная полоса в жизни отрасли уже подходит к концу, и за углом ее ждет светлое будущее.
"То, что происходило с отраслью, позитивным назвать нельзя: более 35% падения за последние 10 лет. В 2016 году были определенные надежды на замедление и прекращение этих тенденций, но, к сожалению, 2017 год продолжил эту тенденцию", — отметил председатель совета Союза российских пивоваров Андрей Губка.
Тенденции на рынке
Например, за последние 10 лет в разы вырос акциз на пиво, свой вклад внесла и макроэкономическая ситуация в стране. Ужесточилось и регулирование: например, кроме ограничений на ПЭТ-тару, была запрещена реклама пива и его продажа в ночное время и в киосках.
При этом пивоваренная отрасль вносит существенный вклад в экономику страны. "В 2017 году 0,7% ВВП России — это именно пивоваренная отрасль. Самый большой наш налоговый вклад — это, прежде всего, акцизы, все остальные налоги составляли гораздо меньше. Акцизы составили свыше 150 миллиардов рублей", — отметил директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов.
"Мы наблюдаем каждый год двузначные темпы роста по этому сегменту, и это связано не только с низкой базой, но и с определенными другими вещами. В России данный сегмент сейчас занимает 1,5% рынка, совсем недавно это было гораздо менее 1%", — указал директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.
Что впереди
"То есть у нас не будет дополнительных сюрпризов в виде лицензирования, в виде акцизных марок, в виде запрета ПЭТ до 0,5 литра. Наверное, только в этом случае можно говорить о стабилизации рынка пива, но пока такие риски существуют", — пояснил Губка. Действительно, в последние годы обсуждаются различные варианты регулирования рынка — например, введение лицензирования производства и оборота пива.
"Союз пивоваров считает эту меру избыточной. Понятна логика регулятора, когда нам говорят, что лицензия является необходимым условием для того чтобы обелить рынок. Но здесь есть несколько дискуссионных вопросов, не решив которые будет трудно ожидать эффекта от введения лицензии", — отметил вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа компании "Балтика" (входит в группу Carlsberg) Алексей Кедрин.
"Нужно посмотреть на опыт в других индустриях, как можно запрофилактировать поступление пива из стран Таможенного союза. То, что оно появляется на рынках — это очевидно, мы его видим, хотя объемы оценить трудно без специального исследования", — продолжил представитель "Балтики".
"Поэтому оптимизм у нас есть, и, однозначно, компании-производители будут и дальше инвестировать, и дальше развивать отрасль. Однако хотелось бы пожелать нам всем понятной и прогнозируемой государственной политики в области регулирования пива, для того чтобы мы могли свои инвестиции, свои планы и мечты — я уверен, у каждой компании мечта есть — строить, развивать и приносить пользу потребителям, обществу", — заключил он.