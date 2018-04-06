Китай предупредил США об ответных мерах на возможное повышение пошлин

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай примет решительные меры, если США продолжат идти по пути протекционизма в торговой сфере и не будут принимать в расчет протест КНР и мирового сообщества, говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на то, что президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.
Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем.
Отмечается, что в противовес протекционистской политике США "Китай намерен продолжать проводить политику реформ и открытости, защищать многостороннюю торговую систему, способствовать либерализации и упрощению процессам глобальной торговли и инвестиций".