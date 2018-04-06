МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Более половины (55%) россиян — должников микрофинансовых организаций намеренно не возвращают займы, а 45% заемщиков действительно не могут погасить долг по причине финансовых трудностей, следует из совместного исследования компании "Домашние деньги" и коллекторского агентства "КИТ Финанс Капитал".
В то же время 55% должников пытаются уйти от ответственности и не платить по долгам. "20% должников при общении делают вид, что не знают о возникновении просроченной задолженности. При этом график платежей подробно расписан не только в договоре, но и в личном кабинете, который есть у 80% заемщиков, оформляющих займ в крупных МФО", — подчеркнули аналитики.
Около 10% должников говорят, что ничего не должны, и уверены, что по истечении трех лет с момента подписания договора займа сумма задолженности будет прощена. Однако, отмечается в исследовании, большинство должников не в курсе, что срок исковой давности отчисляется не с даты подписания договора займа, а с даты окончания договора или с даты, когда кредитор уведомил заемщика о возникновении задолженности. В результате должники, сами того не подозревая, увеличивают размер задолженности, ошибочно полагая, что долг будет списан.
Наконец, по данным компаний, некоторые должники (5%) заявляют, что собираются воспользоваться правом признать себя банкротом. А 3% должников при общении пытаются всячески избежать оплаты по долгу и манипулируют нормами закона "О защите прав физлиц при взыскании", хотя около 42% из них имеют возможность обслуживать займ.