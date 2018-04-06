РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Кофе и бургеры. "Индекс латте" и вся правда о реальном курсе валют

08:0006.04.2018
(обновлено: 08:15 06.04.2018)
012311
CC0 / Engin_Akyurt / CoffeeЧашка кофеЧашка кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экономисты и аналитики все чаще ссылаются на так называемые "продуктовые" индексы, позволяющие оценить покупательную способность в разных странах и то, сколько на самом деле должна стоить валюта. Один из таких индикаторов — "индекс латте". РИА Новости рассказывает, как чашка кофе отражает ситуацию в экономике и почему кофе — важнейший сырьевой ресурс после нефти.

Кофе по паритету

В основе "индекса латте", разработанного The Wall Street Journal, — теория паритета покупательной способности, по которой валютный курс уравнивает стоимость корзины товаров в разных странах.

Иными словами, одинаковые товары должны стоить одинаково во всех государствах мира. Если этого не происходит, значит, курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. 

Для определения индекса отслеживаются цены "латте толл" (0,3 мл) в десятках городов по всему миру, затем конвертируются в доллары США и сравниваются с базовой стоимостью чашки латте в сети кофеен Starbucks в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОбжарка кофе
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Обжарка кофе

На том же принципе паритета покупательной способности основан "индекс бигмака". С 1986 года его ежегодно определяет влиятельный британский деловой еженедельник The Economist. Здесь вместо латте используется cтандартный бигмак, выпускаемый по всему миру фастфуд-гигантом McDonald’s. 

Ресторан McDonald's в Пекине.Архивное фото
© AFP 2018 / Greg Baker
В китайском McDonald's стали продавать "русский" бургер с колбасой

В составе этого бургера — основные ингредиенты продовольственной корзины: мясо, хлеб, сыр и овощи. Учитываются также стоимость рабочей силы, электроэнергии, аренды помещений, транспорта, спрос на "уличное" питание в целом. Соответственно, динамика цены бигмака служит индикатором изменения экономической ситуации в стране. 

Согласно "индексу бигмака", опубликованному в январе 2018 года, самые переоцененные валюты — швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона. 

© Flickr / mosespreciadoБургер с грибами
© Flickr / mosespreciado
Бургер с грибами

Самые недооцененные — египетский фунт, малайзийский ринггит, южноафриканский рэнд, новый тайваньский доллар и российский рубль.  

Российская валюта, как показал индекс, недооценена к доллару на 56,6%, то есть доллар мог бы стоить не 56, а 24 рубля (по сегодняшнем курсу не 57, а 32 рубля).

Что все это значит

Если бы курс доллара считали "в гамбургерах", то он бы стоил 24 рубля (по текущему курсу — 32). Бигмак в России сегодня на 56,6% дешевле, чем в США. Там цена популярного бургера — 5,3 доллара, в России — 2,28 доллара, или 137 рублей.

В целом "индекс бигмака" показывает, что в России жизнь дешевле: на определенное количество долларов можно приобрести больше товаров, чем в странах Западной Европы и США.

© Петр ЧерновПерейти в фотобанкГамбургер. Архив
© Петр Чернов
Перейти в фотобанк
Гамбургер. Архив
"Индекс латте" дает несколько другую картину. По нему среди переоцененных валют также лидирует Швейцария — в 2017 году латте в Цюрихе был на 67% дороже, чем в Нью-Йорке. Переоценен и китайский юань: в Пекине "латте толл" стоит 4,22 доллара, а в США — 3,45.

Интересно, что в соответствии с "индексом латте" российский рубль тоже переоценен: в Москве чашка кофе на восемь процентов дороже, чем в Нью-Йорке. Самый дешевый латте в Каире — его цена на 57% меньше, чем в Нью-Йорке.

Профессор Пол Йип из Университета Гонконга пошел дальше и рассчитал, сколько чашек кофе можно купить исходя из почасовой минимальной заработной платы в 26 городах мира. Для России результаты оказались неутешительными. Антилидер рейтинга — Москва, за минимальную почасовую зарплату человек может позволить себе 0,08 чашки кофе. А в Цюрихе — три с половиной.

CC0 / StockSnap / CoffeeПриготовление кофе
CC0 / StockSnap / Coffee
Приготовление кофе

Оба индекса говорят о том, что доллар США переоценен относительно почти всех валют в мире. И, как отмечают аналитики, это указывает отнюдь не на мощь американской экономики. Скорее — на финансовый пузырь. По мнению экспертов, переоцененность доллара можно считать "экстремальной".

Но почему "индекс бигмака" демонстрирует недооцененность рубля, а "индекс латте" — переоцененность? Аналитики объясняют это разной базой подсчета.

"Фундаментально рубль сейчас сравнительно слаб и имеет потенциал для роста, учитывая, что котировки нефти находятся на достаточно высоком уровне. Для российской экономики слабый рубль — положительный фактор, это делает ее более привлекательной", — пояснил аналитик Forex Club Иван Марчена.

Мужчина с лупой
© Fotolia / Bits and Splits
Если такой умный, то почему бедный? Экономисты нашли ответ

"Мы согласны с составителями "индекса бигмака": рубль сейчас недооценен. По нашим расчетам, потенциал роста составляет как минимум десять процентов", — уточнил эксперт.

Кофе как сырьевой ресурс

Как и гамбургер, содержащий основные элементы продовольственной корзины, кофе для "продуктового" индекса выбран неслучайно. Этот товар не менее важен для экономики, чем нефть.

По расчетам Всемирного банка, сегодня почти сотня из 140 развивающихся стран зависит от экспорта сырья, и во многих из них львиная доля экспорта приходится именно на кофе. Например, в Уганде это более половины экспорта, а в Бурунди — около 80%.

© Fotolia / KathyЕда в аэропорту
© Fotolia / Kathy
Еда в аэропорту

Основной производитель кофе — Бразилия, обеспечивающая до 40% общих поставок. В мире 25 миллионов семей практически полностью экономически зависят от занятости в кофейном бизнесе.

Шоппинг
© Fotolia / Diashule
Жадные эхо-бумеры: на что тратят деньги российские миллениалы
В 2011-2017 годах рынок кофе рос на 60% в год. Столь мощный импульс обеспечили миллениалы. В отличие от предыдущих поколений, люди в возрасте 20-35 лет потребляют этот напиток главным образом вне дома. Аналитики указывают и на другое: мир захлестнула волна статусного потребления кофе. Для миллениалов это и модный напиток, и инструмент социализации.

Курс на активное потребление кофе взяли не только развитые страны. За последние десять лет спрос на него в развивающихся экономиках и странах Восточной Европы вырос на 40%.

Интересно, что именно этот продукт позволяет выживать почти половине АЗС, в том числе крупным сетевым игрокам. Основной доход им обеспечивает не реализация топлива, а продажа кофе.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена