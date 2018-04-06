Кофе и бургеры. "Индекс латте" и вся правда о реальном курсе валют

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экономисты и аналитики все чаще ссылаются на так называемые "продуктовые" индексы, позволяющие оценить покупательную способность в разных странах и то, сколько на самом деле должна стоить валюта. Один из таких индикаторов — "индекс латте". РИА Новости рассказывает, как чашка кофе отражает ситуацию в экономике и почему кофе — важнейший сырьевой ресурс после нефти.

Кофе по паритету

В основе "индекса латте", разработанного The Wall Street Journal, — теория паритета покупательной способности, по которой валютный курс уравнивает стоимость корзины товаров в разных странах.

Иными словами, одинаковые товары должны стоить одинаково во всех государствах мира. Если этого не происходит, значит, курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.

Для определения индекса отслеживаются цены "латте толл" (0,3 мл) в десятках городов по всему миру, затем конвертируются в доллары США и сравниваются с базовой стоимостью чашки латте в сети кофеен Starbucks в Нью-Йорке.

На том же принципе паритета покупательной способности основан "индекс бигмака". С 1986 года его ежегодно определяет влиятельный британский деловой еженедельник The Economist. Здесь вместо латте используется cтандартный бигмак, выпускаемый по всему миру фастфуд-гигантом McDonald’s.

В составе этого бургера — основные ингредиенты продовольственной корзины: мясо, хлеб, сыр и овощи. Учитываются также стоимость рабочей силы, электроэнергии, аренды помещений, транспорта, спрос на "уличное" питание в целом. Соответственно, динамика цены бигмака служит индикатором изменения экономической ситуации в стране.

Согласно "индексу бигмака", опубликованному в январе 2018 года, самые переоцененные валюты — швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона.

Самые недооцененные — египетский фунт, малайзийский ринггит, южноафриканский рэнд, новый тайваньский доллар и российский рубль.

Российская валюта, как показал индекс, недооценена к доллару на 56,6%, то есть доллар мог бы стоить не 56, а 24 рубля (по сегодняшнем курсу не 57, а 32 рубля).

Что все это значит

Если бы курс доллара считали "в гамбургерах", то он бы стоил 24 рубля (по текущему курсу — 32). Бигмак в России сегодня на 56,6% дешевле, чем в США. Там цена популярного бургера — 5,3 доллара, в России — 2,28 доллара, или 137 рублей.

В целом "индекс бигмака" показывает, что в России жизнь дешевле: на определенное количество долларов можно приобрести больше товаров, чем в странах Западной Европы и США.

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"Индекс латте" дает несколько другую картину. По нему среди переоцененных валют также лидирует Швейцария — в 2017 году латте в Цюрихе был на 67% дороже, чем в Нью-Йорке. Переоценен и китайский юань: в Пекине "латте толл" стоит 4,22 доллара, а в США — 3,45.

Интересно, что в соответствии с "индексом латте" российский рубль тоже переоценен: в Москве чашка кофе на восемь процентов дороже, чем в Нью-Йорке. Самый дешевый латте в Каире — его цена на 57% меньше, чем в Нью-Йорке.

Профессор Пол Йип из Университета Гонконга пошел дальше и рассчитал, сколько чашек кофе можно купить исходя из почасовой минимальной заработной платы в 26 городах мира. Для России результаты оказались неутешительными. Антилидер рейтинга — Москва, за минимальную почасовую зарплату человек может позволить себе 0,08 чашки кофе. А в Цюрихе — три с половиной.

CC0 / StockSnap / Coffee Приготовление кофе CC0 / StockSnap / Coffee Приготовление кофе

Оба индекса говорят о том, что доллар США переоценен относительно почти всех валют в мире. И, как отмечают аналитики, это указывает отнюдь не на мощь американской экономики. Скорее — на финансовый пузырь. По мнению экспертов, переоцененность доллара можно считать "экстремальной".

Но почему "индекс бигмака" демонстрирует недооцененность рубля, а "индекс латте" — переоцененность? Аналитики объясняют это разной базой подсчета.

"Фундаментально рубль сейчас сравнительно слаб и имеет потенциал для роста, учитывая, что котировки нефти находятся на достаточно высоком уровне. Для российской экономики слабый рубль — положительный фактор, это делает ее более привлекательной", — пояснил аналитик Forex Club Иван Марчена.

"Мы согласны с составителями "индекса бигмака": рубль сейчас недооценен. По нашим расчетам, потенциал роста составляет как минимум десять процентов", — уточнил эксперт.

Кофе как сырьевой ресурс

Как и гамбургер, содержащий основные элементы продовольственной корзины, кофе для "продуктового" индекса выбран неслучайно. Этот товар не менее важен для экономики, чем нефть.

По расчетам Всемирного банка, сегодня почти сотня из 140 развивающихся стран зависит от экспорта сырья, и во многих из них львиная доля экспорта приходится именно на кофе. Например, в Уганде это более половины экспорта, а в Бурунди — около 80%.

Основной производитель кофе — Бразилия, обеспечивающая до 40% общих поставок. В мире 25 миллионов семей практически полностью экономически зависят от занятости в кофейном бизнесе.

В 2011-2017 годах рынок кофе рос на 60% в год. Столь мощный импульс обеспечили миллениалы. В отличие от предыдущих поколений, люди в возрасте 20-35 лет потребляют этот напиток главным образом вне дома. Аналитики указывают и на другое: мир захлестнула волна статусного потребления кофе. Для миллениалов это и модный напиток, и инструмент социализации.

Курс на активное потребление кофе взяли не только развитые страны. За последние десять лет спрос на него в развивающихся экономиках и странах Восточной Европы вырос на 40%.

Интересно, что именно этот продукт позволяет выживать почти половине АЗС, в том числе крупным сетевым игрокам. Основной доход им обеспечивает не реализация топлива, а продажа кофе.