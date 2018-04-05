Руденя: Тверская область сформирует дорожную карту по развитию конкуренции

ТВЕРЬ, 5 апр – РИА Новости. В Тверской области будет сформирована дорожная карта по развитию конкуренции, сообщил губернатор области Игорь Руденя, принявший в четверг участие в заседании Госсовета, посвященного развитию конкуренции в регионах.

"Конкуренцию надо развивать в сфере производства товаров и услуг, прежде всего, для населения. Это касается здравоохранения, социальной защиты граждан. Конкуренция должна развиваться и в части оказания услуг в ЖКХ. Речь идет об управляющих и сервисных компаниях. Конкуренция может и должна развиваться в части образовательных учреждений – это частные детские сады, школы", – приводит пресс-служба правительства Тверской области комментарий Рудени.

В этой связи, отметил он, в дорожной карте по развитию конкуренции будет сделан акцент на региональные приоритетные направления – туризм, образование, инфраструктура, здравоохранение, социальная поддержка, а также развитие производств, среднего и малого бизнеса.

В пресс-службе напомнили, что одна из ключевых задач в 2018 году для Тверской области – поддержка местных сельхозтоваропроизводителей. На эти цели будет выделено свыше 1,7 миллиарда рублей в рамках госпрограммы "Сельское хозяйство" на 2017-2022 годы. Средства направят участникам рынка племенного животноводства, производства и реализации товарного картофеля, а также на кредитование малых форм хозяйствования, гранты начинающим фермерам.

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