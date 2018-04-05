МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и подобные ему площадки позволяют на регулярной основе поддерживать между странами конструктивный диалог по перспективным направлениям сотрудничества, считает председатель совета директоров банка "Интеза" (входит в итальянскую финансовую группу Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико.

В четверг в Москве прошла встреча советника президента РФ, руководителя программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова с Фаллико. Стороны обсудили развитие российско-итальянского диалога "Экономика доверия", который состоится в рамках форума.

"Нам важна роль России в развитии международного экономического сотрудничества. Площадка ПМЭФ и другие деловые мероприятия позволяют поддерживать конструктивный диалог по перспективным направлениям на регулярной основе. Подобные мероприятия требуются, чтобы установить и консолидировать культурные и экономические отношения между странами, что очень важно для объединения усилий в части отмены антироссийских санкций", — приводит слова Фаллико пресс-служба "Росконгресса", организующего ПМЭФ.

В свою очередь Кобяков сообщил, что Италия является одним из стратегических партнеров России, и вне зависимости от мировой политической конъюнктуры бизнес двух стран нацелен на активное и плодотворное деловое сотрудничество.

ПМЭФ-2018 в этом году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.