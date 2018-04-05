Китай официально начал разбирательство в ВТО из-за американских пошлин

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. Китай официально начал разбирательство во Всемирной торговой организации из-за ввозных пошлин, которые США ввели на алюминий и сталь. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
"Подобные действия США серьезным образом нарушают принцип недискриминации механизма многосторонней торговли, нарушают взятые перед ВТО обязательства по снижению таможенных тарифов, а также наносят ущерб законным интересам Китая как члена ВТО", — говорится в заявлении.
В начале марта США ввели 25%-ные импортные пошлины на сталь и 10%-ные — на алюминий. Это решение Вашингтон обосновал соображениями национальной безопасности. Действовать пошлины могут в течение долгого времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил их введение до 1 мая.