МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Призыв Верховой Рады Украины запретить строительство газопровода Nord Stream-2 — антироссийская провокация и циничное давление на европейский и российский бизнес, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

Ранее Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода Nord Stream-2, соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. В Раде считают, что из-за строительства газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на газовом рынке Европы.

"Требование Верховной Рады к международному сообществу запретить строительство российского газопровода "Северный поток —2" — это очередная антироссийская провокация и попытка угодить вашингтонским спонсорам, которые постоянно оказывают давление на европейские страны, чтобы препятствовать реализации важнейшего для региона проекта и подмять под себя энергетический рынок Европы", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат считает, что против РФ используются методы "недобросовестной конкуренции и циничного давления на европейский и российский бизнес". Парламентарий при этом отметил, что любые искусственные ограничения в экономическом сотрудничестве и незаконные санкции отражаются негативно в первую очередь на потребителях.

"Убежден, что ответственные, патриотически настроенные европейские политики, ориентированные на защиту национальных интересов своих стран, не станут жертвой шантажа и не допустят, чтобы граждане Европы несли финансовые потери, переплачивая за топливо из-за политических амбиций и жажды наживы энергетических магнатов США и их прислуги на Украине", — заключил Железняк.

Проект Nord Stream-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим Nord Stream. Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

В конце марта Германия разрешила строительство Nord Stream-2. Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.