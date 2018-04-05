Эксперты на КЭФ обсудят варианты перенастройки налоговой системы России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперты на Красноярском экономическом форуме обсудят варианты перенастройки налоговой системы РФ, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"По налогам — итоги обсуждения подводятся не в правительстве, а в парламенте и президентом подписывается соответствующий закон. Поэтому соответствующие предложения будут представлены в установленном порядке и таким образом будут подводиться итоги, а не на форуме. Хотя я уверен, что налоговая тема интересна всегда и всем, поэтому обсуждения на круглых столах, возможно на пленарке, какие-то экспертные обсуждения (будут — ред.)", — сказал Дворкович на пресс-конференции в преддверии КЭФ.

По его словам, центральным вопросом форума станет обсуждение механизмов достижения тех целей, который поставил президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. В 2018 году КЭФ состоится 12-14 апреля. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.