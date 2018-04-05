Путин напомнил бизнесу и власти, что нельзя быть временщиками

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к бизнесу и власти и напомнил, что нельзя быть временщиками и заботиться только о собственном благополучии.

"Нельзя быть временщиками и заботиться только о собственном благополучии. Впереди у нас большие задачи и большие цели. Полагаю, что бизнес-сообщество понимает, насколько важен его вклад в прорывное развитие страны", — сказал Путин на заседании Государственного совета РФ.

"Еще раз хочу обратиться ко всем: времени на раскачку у нас нет", — добавил президент.