Местные власти допускают нарушения в сфере конкуренции, заявил Путин

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Немало нарушений в сфере конкуренции допускаются местными властями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пока, к сожалению, в сфере конкуренции немало случаев прямого игнорирования закона, особенно со стороны местных властей", — сказал Путин на заседании Госсовета.

Как отметил президент, на практике в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства со стороны федеральных органов власти — 1,2%, а региональными и муниципальными — 98,8% нарушений.

"О чем это говорит? Это говорит о том, что значения в стране должного этому не придается, мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо порадеть родному человечку, условно говоря, своим каким-то фирмешкам, гупам, мупам. На самом деле ущерб для экономики страны колоссальный, мы его просто не ощущаем, не чувствуем, но он большой", — сказал Путин.