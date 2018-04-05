Официальный курс евро на пятницу снизился до 70,59 рубля

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,54 копейки — до 70,5926 рубля, курс доллара уменьшился на 18,5 копейки — до 57,5796 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 26,61 копейки, составив 63,4355 рубля.

Подробнее о том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>