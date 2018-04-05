"Газпром" ничего не потеряет, оставив литовский рынок, заявил эксперт

ВИЛЬНЮС, 5 апр – РИА Новости. Для России не только Литва, но и Прибалтика в целом не является приоритетным регионом поставок, поэтому "Газпром" сможет без проблем от них отказаться. Об этом в беседе со Sputnik Литва заявил директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

В рамках прошедшего в Вашингтоне саммита США и стран Балтии операторы терминалов сжиженного природного газа из Литвы и Соединенных Штатов подписали меморандумы о сотрудничестве.

Ожидается, что соглашения будут способствовать продвижению американского СПГ на европейском рынке, а балтийские потребители в итоге смогут покупать газ по "более низким ценам". Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что сделан еще один шаг "в стремлении покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа".

По словам Разуваева, США всеми силами стремятся вытеснить "Газпром" с европейского рынка и зарабатывать на этом.

"Что касается потребителей, то, во-первых, страны НАТО все союзники США и не так свободны в своем выборе. Ну и если рассматривать Россию и "Газпром" в качестве недружественной страны, лучше всего, конечно же, все-таки от поставок газа не зависеть", — пояснил эксперт.

"И самому "Газпрому" литовский рынок и вообще Прибалтика — абсолютно не приоритетная история. Ему по большому счету все равно. "Газпром" без проблем отказался от украинского рынка, а он был достаточно большим, правда, частично через реверс идет этот газ. Поэтому у этой истории намного больше все-таки политики, чем экономики", — заключил Разуваев

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва>>