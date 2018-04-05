Китай требует от США отказаться от политики одностороннего протекционизма

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. Посол КНР в США Цуй Тянькай во время встречи с и.о. госсекретаря США Джоном Салливаном потребовал от американской стороны прекратить расследование в отношении Китая по нарушениям интеллектуальной собственности и отказаться от политики одностороннего протекционизма, говорится в заявлении китайской дипмиссии.
Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.
"Цуй Тянькай вновь озвучил позицию Китая в вопросе торгово-экономических отношений, потребовал от американской стороны как можно скорее отказаться от односторонних протекционистских действий, прекратить расследование по статье 301 в отношении Китая, посредством консультаций решить существующие разногласия", — говорится в опубликованном заявлении посольства.
Ранее о состоявшейся встрече сообщили во внешнеполитическом ведомстве США. По его информации, Салливан поднял вопрос о "необходимости восстановления справедливости и сбалансированности экономических связей" между двумя странами. Стороны договорились "оставаться в тесном контакте по этим и другим двусторонним, региональным и мировым вопросам, представляющим взаимный интерес".
В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.