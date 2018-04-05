Эксперт оценил заявление "Газпрома" о снижении транзита газа через Украину

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков в интервью RT прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о десятикратном сокращении транзита газа через Украину в случае запуска "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
По словам Юшкова, полностью отказаться от транзита через Украину у "Газпрома" не получится.
"Украина в случае полной реализации "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" становится закрывающим поставщиком. Даже если построить обходные газопроводы и если закупки европейцами газа будут на уровне 2017 года, то полностью отказаться от Украины невозможно. В 2017 году через Украину прошло 93,5 млрд куб. м. Допустим, 55 миллиардов уйдет на "Северный поток — 2", 31,5 миллиард — на "Турецкий поток", дозагрузка "Северного потока — 1" — это еще 4 миллиарда кубических метров. Все равно получается, что 3 миллиарда кубических метров не влезают в обходные газопроводы", — сказал он.
При этом Юшков отмечает, что "Газпром" не ставит цель полностью отказаться от украинского транзита, так как снабжать голубым топливом, например, Румынию и Молдавию таким образом целесообразнее.
"Если европейцы сократят потребление, то на Украину ничего не остается фактически. Чем больше будут закупать, тем больше будут помогать ей", — говорит Юшкевич.
Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока — 2". МИД Украины в ответ на это решение заявил о необходимости усиления антироссийских санкций США, чтобы препятствовать проекту. Кроме того, в ведомстве призвали к включению в третий энергетический пакет Евросоюза требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС.