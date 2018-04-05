Посол Китая и и.о. госсекретаря США обсудили экономические вопросы

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Посол Китая в США Цуй Тянькай и и.о. госсекретаря Джон Салливан обсудили двусторонние экономические вопросы на фоне введения американцами пошлин на китайские товары, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Действующий госсекретарь Салливан и посол Цуй согласились с важностью проведения конструктивных отношений между США и Китаем… и подтвердили приверженность США и Китая полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", — отмечается в сообщении.

Салливан также поднял вопрос о "необходимости восстановления справедливости и сбалансированности экономических связей" между двумя странами.

Стороны договорились "оставаться в тесном контакте по этим и другим двусторонним, региональным и мировым вопросам, представляющим взаимный интерес".

Во вторник министерство коммерции Китая выступило с заявлением, в котором обещало подготовить и в ближайшее время объявить о равных по масштабу мерах в ответ на пошлины в отношении китайской продукции.

Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

Трамп в этот же день также потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.