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Экономика

Трубный запах. Как Россия оставит Украину без транзита газа

08:0005.04.2018
(обновлено: 08:21 05.04.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской областиВентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" лишат газотранспортную систему Украины работы. "Газпром" готов сохранить не более 15 процентов нынешних объемов транзита голубого топлива. Почему это не спасет украинскую трубу — в материале РИА Новости.

Ожидание перемен

Транзит российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины продолжится и после ввода в эксплуатацию газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". Однако в значительно меньших объемах — 10-15 миллиардов кубометров в год. С таким заявлением выступил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в эфире Первого канала.

"Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что эти объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные", — пояснил он.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 4 июля 2017 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 4 июля 2017 года

В 2017-м транзит российского газа через Украину почти достиг 94 миллиардов кубометров. Это абсолютный рекорд за последние восемь лет. Киев рассчитывал, что в перспективе поставки топлива европейским потребителям по ГТС превысят 110 миллиардов кубов.

Это крайне важно для украинской экономики. В прошлом году "Газпром" заплатил за транзит около трех миллиардов долларов. Если сотрудничество с Россией в газовой сфере будет свернуто, в бюджете Украины образуется еще одна брешь, заполнить которую просто невозможно.

Соло на трубе

Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с РИА Новости напомнил, что сокращение транзита газа через Украину в Европу с 2020 года, когда истечет срок действия старых контрактов, давно запланировано "Газпромом". Еще в 2016-м российская компания объявила о программе оптимизации затрат. В частности, предусмотрена ликвидация почти четырех тысяч километров сухопутных газопроводов после ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2".

Решение снизить объемы украинского транзита основано на экономической целесообразности. Себестоимость доставки газа в Евросоюз напрямую через Балтику в 1,6 раза ниже, чем через Украину.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области

Дело не только в том, что морской маршрут короче и не обременен посредниками. ГТС Украины создавалась четыре десятилетия назад, поясняет Марунич. Главный актив — три магистральных газопровода, построенных во времена СССР: "Союз", "Братство" и Трансбалканский. Общая протяженность на украинской территории почти 3,7 тысячи километров.

Сейчас при строительстве газотранспортной инфраструктуры применяются качественно новые технологические решения. Это позволяет существенно снизить издержки на перекачку топлива. Уже по этой причине украинская труба не способна конкурировать с "Турецким потоком" и "Северным потоком — 2".

Тем не менее "Газпром" объективно заинтересован в сохранении украинского маршрута. По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, только через Украину можно поставлять газ в Молдавию и Приднестровье. Подключать их к "Турецкому потоку" не планируется.

Газовое оборудование на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Миллер рассказал, во сколько раз сократится транзит газа через Украину

Украинская труба может понадобиться и в период пиковых нагрузок. Сезонный спрос на газ повышается не только зимой, но и летом, когда из-за жары возрастает потребление электричества, и расход топлива на электростанциях увеличивается.

Способность оперативно удовлетворять заявки партнеров, причем практически в неограниченном объеме, по словам Симонова, всегда будет главным преимуществом "Газпрома".

Объемы имеют значение

Будущее транзита российского газа через территорию Украины зависит не только от политической воли сторон, но и от объемов поставок. Содержание ГТС, ее текущий ремонт и модернизация требуют немалых денег.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Марунич говорит, что амортизационный износ украинских газопроводов превышает 50 процентов. В свое время проводилась оценка потребностей ГТС в инвестициях. В ценах 2012-2013 годов насчитали порядка 5,8 миллиарда долларов.

Заявленный Миллером объем транзита в 10-15 миллиардов кубометров газа в год, оплаченный по действующим тарифам, не обеспечит украинской трубе даже минимальный уровень рентабельности. Для Киева было бы оптимально, чтобы "Газпром" сохранил поставки на уровне 50-60 миллиардов кубов.

Минимальная загрузка ГТС Украины, по оценке Симонова, — 25 миллиардов кубометров. Тогда оплата транзита хотя бы покроет производственные издержки.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове
© AFP 2018 / Sergey Bobok
Эксперт: с сокращением транзита эффективность "Нафтогаза" вызовет вопросы

Возможно, "Нафтогаз" потребует повышения тарифов на прокачку топлива. Эксперты не исключают, что предложенные украинской стороной условия окажутся неприемлемыми. В таком случае ГТС определенно останется без российского газа. Один из способов решения проблемы — перенос точки продажи топлива европейским покупателям с западной границы страны на восточную. В этом варианте издержки за транзит возьмут на себя партнеры из ЕС, с которыми Киеву договориться проще.

Идея не нова. Несколько лет назад с ней выступал "Газпром". Но европейские энергокомпании категорически не желают рассматривать это предложение, подчеркивая, что транзитные риски заложены в высоких ценах на газ. Пока не ясно, как "Нафтогаз" намеревается спасать ГТС, когда российский транзит сократится до символических значений.

Украина к такому повороту совершенно не готова, хотя и понимает, что это вполне возможно, признает Марунич.

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