Электроэнергия с БелАЭС будет слишком дорогой для Литвы, заявили в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 4 апр – РИА Новости. Электроэнергия со строящейся Белорусской АЭС не сможет стать конкурентоспособной на литовском рынке, так как будет слишком дорогой, заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Как сообщает Sputnik Литва , об этом глава Минэнерго рассказал в эфире местной радиостанции.

"Часто преподносится миф о том, что электричество, произведенное на этой атомной станции, будет дешевым и заполонит рынок. Цена, безусловно, не будет снижена до уровня, который сможет составить конкуренцию ценам на электричество на нашем рынке", — заявил Вайчюнас.

Ранее министр подписал распоряжение о внесении поправок в правила использования электросетей, по которым БелАЭС запрещено использовать мощность литовской Круонисской ГАЭС для удовлетворения своих потребностей.

БелАЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Планируется, что атомная электростанция будет состоять из двух энергоблоков. Первый запустят в 2019 году, второй — в 2020-м. В планах Минска не только удовлетворение собственных потребностей в электроэнергии, но и ее экспорт.

Литва с самого старта проекта БелАЭС выступает против его реализации и призывает другие страны Евросоюза бойкотировать строительство. По мнению литовских властей, атомная электростанция не соответствует международным стандартам, а также представляет опасность для национальной безопасности и окружающей среды.

Минск не раз подчеркивал, что строящаяся АЭС будет соответствовать высоким стандартам безопасности, а все претензии Вильнюса политизированы.

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