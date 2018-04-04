Китай обвинил США в игнорировании интересов бизнеса и потребителей

ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Вашингтон своими мерами в торговой сфере игнорирует интересы бизнеса и потребителей США и Китая, это наносит ущерб всей глобальной экономике, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"США, опубликовав список (китайских товаров, на которые предлагается ввести пошлины – ред.), не обратили внимание на взаимовыгодную природу торгово-экономических отношений США и Китая в последние 40 лет, проигнорировали призывы деловых кругов и интересы потребителей двух стран, эти меры не принесут пользы ни национальным интересам США, ни нацинтересам Китая, более того, они нанесут вред интересам всей глобальной экономики", — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли. Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.